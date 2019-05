Geschasster Trainer : Hecking: „Das war schon die schwerste Zeit meiner Karriere“

Düsseldorf Das vorzeitige Ende seiner Tätigkeit bei Borussia Mönchengladbach hat Trainer Dieter Hecking noch nicht ganz abgehakt.

„Es ist klar, dass es noch etwas braucht, bis ich alles verarbeitet habe, wie es dazu gekommen ist. Ich muss zugeben: Was bei Borussia passiert ist, das war schon die schwerste Zeit meiner Trainerkarriere“, sagte Hecking in einem Interview mit dem „Express“ und der „Rheinischen Post“. Immerhin erleichtert die Saisonbilanz mit Rang fünf den Rückblick. „Wir haben also gut gearbeitet. So schätze ich das ein“, sagte Hecking.