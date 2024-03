Bundesliga Hasenhüttls Comeback in Wolfsburg: „Nicht lange überlegt“

Die Aufgabe in Wolfsburg sei relativ klar. „Wir müssen versuchen, wieder Siege zu erreichen, um uns in der Liga zu halten und uns zu stabilisieren“, meinte Hasenhüttl. „Im Endeffekt geht es darum, seine Art von Fußball in die Mannschaft zu bringen, so schnell es geht.“ Die Wolfsburger sind nach dem 26. Spieltag Tabellen-14. und liegen nur noch sechs Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz.