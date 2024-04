Bundesliga Hasenhüttl: „Wartet noch sehr, sehr viel Arbeit auf uns“

Hasenhüttl hatte Mitte März in Wolfsburg die Nachfolge von Niko Kovac angetreten und sein erstes Spiel als VfL-Coach vor einer Woche bei Werder Bremen mit 2:0 gewonnen. Nach der Niederlage gegen Gladbach hat der VW-Club nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz. In einer Woche müssen die Grün-Weißen bei RB Leipzig antreten, wo Hasenhüttl in der Vergangenheit ebenfalls als Coach tätig war.