VfL Wolfsburg : Harley Davidson im Flur: Arnold über den Dänen Bendtner

Wolfsburg Der Ruf von Nicklas Bendtner war schon immer speziell. Als der frühere dänische Fußball-Nationalspieler in seiner Zeit beim VfL Wolfsburg seine Team-Kollegen um Maximilian Arnold zu einem Mannschaftsabend einlud, machten sie eine überraschende Entdeckung.

„Die Tür ging auf und im Flur stand eine fette Harley Davidson“, sagte Arnold im Interview mit der „Sport Bild“. „Jeder andere würde sich so was vermutlich in die Garage stellen.“