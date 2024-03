Bundesliga „Hard-Kohr“: Mainzer Defensivspieler mit Strafregister

Der Spitzname „Hard-Kohr“ passt zum robusten Defensivspieler Dominik Kohr vom FSV Mainz 05. In seinem 270. Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) wurde er mit einer Gelb-Roten-Karte vom Platz gestellt. Damit ist sein stattlicher Katalog an Verwarnungen und Sperren weiter angewachsen.