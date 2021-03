Nach Ifab-Präzisierung : Handspiel-Regel: DFB sieht mehr Handlungsspielraum

Frankfurt/Main Fast nach jedem Bundesliga-Spieltag wird über Handspiele und die Auslegung neuer Regeln gestritten. Die FIFA-Regelwächter haben nun nachgeschärft, der Schiedsrichter-Chef des DFB sieht die Referees damit gestärkt.

Fröhlich verwies darauf, dass es in dieser Bundesliga-Saison bisher in 47 Fällen Hand- oder Armkontakt von Abwehrspielern mit dem Ball gegeben habe. Nur zwölf Mal sei auf Strafstoß entschieden worden. „Das ist ein Hinweis, dass die Bewertung von Handsituationen in der Bundesliga schon deutlich in Richtung der neuen Formulierung im Regelwerk erfolgte“, sagte Fröhlich. Dennoch werde der DFB die Regel-Präzisierung auch mit Blick auf den Video-Assistenten prüfen.