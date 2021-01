dpa-Interview vor Rückrunde : Hamann: Streich einer für Gladbach oder Dortmund

Stuttgart Die Fußball-Bundesliga geht nahtlos von der Hin- in die Rückrunde über. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann spricht über die Dortmunder Trainerfrage, die Zukunft von Freiburgs Christian Streich, Transfers des FC Bayern und Schalke-Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar.

Ich könnte mir schon vorstellen, dass Terzic bleibt und das hinkriegt. Die zweite Halbzeit, die der BVB kürzlich in Leipzig gezeigt hat, war herausragend. So gut habe ich die Mannschaft in ihrer gesamten Zeit unter Lucien Favre selten gesehen. Aber dann kommt wieder so ein Auftritt wie in Leverkusen - und das liegt in meinen Augen nicht am Trainer, sondern an den Spielern. Würden sie mal konstanter spielen und eine Serie hinlegen, würde das auch Terzic' Standing verbessern. Gelingt das nicht, halte ich es für wahrscheinlich, dass der BVB versucht, Rose aus Gladbach zu holen.