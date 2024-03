FC Bayern München Hamann: Pavlovic hat Kimmich verdrängt

Der 50 Jahre alte TV-Experte fügte an: „Man muss Kimmich, der zuletzt viel Kritik einstecken musste, hoch anrechnen, dass er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und Pavlovic nach dem Spiel gelobt hat.“ Man müsse abwarten, „ob er auch in der Nationalmannschaft die Lösung auf der rechten Seite ist“.