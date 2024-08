Fußball-Bundesliga Hamann: „Für mich sind die Leverkusener Favorit“

Dietmar Hamann (50) traut Bayer Leverkusen in einem Meisterschaftskampf mit dem FC Bayern München wieder den Titelcoup zu. „Ich glaube, dass Leverkusen die Mannschaft ist, die über 34 Spieltage geschlagen werden muss. Sie haben die Liga in der vergangenen Saison pulverisiert“, sagte Hamann bei der Fußball-Saisoneröffnung des Pay-TV-Senders Sky in München. „Bei den Bayern muss man abwarten, sie haben sich aber gut verstärkt.“ Dennoch: „Für mich sind die Leverkusener wieder Favorit und werden gewinnen.“