RB Leipzig : Halstenberg und Simakan wieder voll im Teamtraining

Leipzig Marcel Halstenberg und Mohamed Simakan sind wieder voll in das Teamtraining von RB Leipzig eingestiegen.

Der sächsische Fußball-Bundesligist muss allein 15 Akteure in der Länderspielpause abstellen. So waren neben Halstenberg und Simakan nur die Profis Kevin Kampl, Yussuf Poulsen, die Ersatztorhüter Janis Blaswich und Jonas Nickisch sowie André Silva dabei. Der Portugiese wurde überraschend nicht für die Nations-League-Spiele in Tschechien am Samstag (20.45 Uhr) und am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) gegen Spanien nominiert.