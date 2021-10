RB Leipzig : Halstenberg bestätigt: BVB-Wechsel scheiterte an Verletzung

Halstenberg bestätigt: BVB-Wechsel scheiterte an Verletzung

Leipzig Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg hat seine immer noch währende Verletzung einen Wechsel von RB Leipzig zu Borussia Dortmund gekostet.

Um seine Karriere fürchtet der Linksverteidiger nicht. „Ich bin 30, keine 40. Da kommt noch was“, betonte Halstenberg. „Das ist es noch nicht gewesen, ich werde wieder für RB spielen.“ Was in der kommenden Saison passiert, ist allerdings offen. Zuletzt war nicht absehbar, dass man bei RB noch an einer Verlängerung interessiert ist.