BVB-Profi Haller: „Ich war auf keiner Wolke, ich war auf dem Mond“

Deshalb steht Haller dem Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga nach seiner Rückkehr vorerst nicht zur Verfügung. „Ich sehe die Jungs jeden Tag und mache mein Aufbauprogramm am Trainingsgelände. Ich möchte so schnell wie nur möglich wieder auf den Platz zurückkehren“, sagte er vor dem Spiel des BVB gegen Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).