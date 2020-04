So ist Training in Kleingruppen für die Spieler : „Training light“ macht Profis nur halb glücklich

So ist Training in Kleingruppen für die Spieler

Immer schön mit Abstand und auf verschiedenen Plätzen: Auch die Profis des Branchenführers FC Bayern München trainieren an der Säbener Straße in Kleingruppen. Oben zu sehen sind Robert Lewandowski, Alphonso Davies, Kingsley Coman und Joshua Zirkzee (von links). Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Seit Montag trainieren die meisten Bundesligisten wieder auf dem Platz. Doch die vielen Einschränkungen dämpfen die Freude.

Endlich wieder den Ball am Fuß, endlich wieder Rasen unter den Stollen – doch so ganz glücklich ist Havard Nordtveit nicht. „Ich würde liebend gern grätschen, aber das kann ich jetzt nicht, dann kassiere ich eine Strafe“, sagte der Defensivspieler von 1899 Hoffenheim.

„Es war schon ein sehr ungewohntes Gefühl, in Kleingruppen ein Training abzuhalten“, sagte Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München. Der Rekordmeister trainiert an der Säbener Straße auf vier verschiedenen Plätzen in maximal Fünfergruppen. Geduscht wird hinterher zu Hause. Generell sei es „ein schönes Gefühl“, nach der wochenlangen Pause „ein bisschen Fußball zu spielen und die Kollegen wiederzusehen“, sagte Fortuna Düsseldorfs Torjäger Rouwen Hennings: „Klar kann man keine Zweikämpfe oder großartig Taktik trainieren, aber ich denke, für das Hier und Jetzt ist es ganz gut geregelt.“

Bis wieder Ligaspiele stattfinden werden können, müssen die Profis aber auch an ihrer Technik feilen. „Du brauchst einfach regelmäßig den Ball am Fuß, das habe ich in den ersten Tagen schon gemerkt“, sagte Nordtveit und ergänzte: „Die Ballkontrolle war bei mir nie perfekt, aber den Kollegen merkt man auch an, dass sie drei Wochen ohne Ball trainiert hatten.“