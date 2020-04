BVB-Verteidiger : Hakimi tappt hinsichtlich seiner Zukunft im Dunkeln

Madrid Fußball-Profi Achraf Hakimi von Borussia Dortmund hat nach eigenen Angaben noch keine Ahnung, ob er nach Ende seiner Leihe an den BVB am 1. Juli zu Real Madrid zurückkehren wird.

Wegen seiner Zukunft werde es „sicher bald Gespräche“ mit Madrid, betonte er. „Im Juni werde ich eine Entscheidung treffen müssen, und ich hoffe, dass das dann ein großer Schritt in meiner Karriere sein wird“, sagte der in Madrid geborene marokkanische Nationalspieler. Hakimi bestätigte die Aussage des Interviewers, „halb Europa“ sei hinter ihm her. „Wem gefällt es nicht, wenn er viele Angebote hat?„ Das mache ihn schon stolz.