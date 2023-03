Bundesliga Hainer zum Kampf gegen Rassismus: Haltung zeigen ist wichtig

Die Aktion findet noch bis 2. April statt und steht unter dem Motto: „Misch dich ein“. Am kommenden Wochenende wird in der Bundesliga und 2. Bundesliga die Botschaft „Stop Racism“ unter anderem in den Stadien aller Heimspielorte, bei Übertragungen von Medienpartnern und auf digitalen Kommunikationskanälen verbreitet. „Es reicht sicher nicht, einmal im Jahr an einem Spieltag ein Shirt überzustreifen oder ein Transparent hochzuhalten. Es geht um eine dauerhafte Sensibilisierung“, sagte Hainer.