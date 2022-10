FC Bayern München : Hainer zu Nagelsmann: „Richtiger Mann auf dem richtigen Weg“

München Präsident Herbert Hainer hat trotz der teilweise enttäuschenden Bilanz in dieser Bundesliga-Saison keine Zweifel an der Eignung von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern München.

Das Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sei wegen der aktuellen Konstellation, in der die Teams mit jeweils 16 Punkten auf Platz drei und vier liegen, „noch ein bisschen interessanter. Wir wollen beide nicht Dritter oder Vierter sein, sondern nach vorne“, sagte Hainer. Die Reaktion der Mannschaft beim 4:0 gegen Leverkusen am vergangenen Spieltag nannte Hainer „eindrucksvoll“. Eine Krise habe das Team aber davor nicht gehabt.

Die staatliche Fluglinie Qatar Airways ist einer der großen Sponsoren der Bayern, die ihr Winter-Trainingslager wieder in dem Emirat beziehen wollen. Diese Geschäftsbeziehung ist in der Fanszene seit längerer Zeit ein Reizthema. Im Herbst 2021 hatte das Thema bei einer Mitgliederversammlung für Streit und am Ende für Chaos gesorgt. Diese sei kritisch aufgearbeitet worden, die nächste Jahreshauptversammlung am 15. Oktober solle „konstruktiver“ werden, kündigte Hainer an: „Gerne kritisch, aber zielgerichtet.“