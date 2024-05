Bayern München Hainer zu möglicher Tuchel-Kehrtwende: „Vereinbarung steht“

Es gebe noch keine neue Wasserstandsmeldung, sagte Hainer am Samstag. Dass Tuchel am Freitag davon gesprochen hatte, es sei theoretisch möglich, die Trennungsvereinbarung wieder aufzulösen, habe er erst aus den Medien erfahren. „Jetzt warten wir mal ab, was passiert“, sagte Hainer. Tuchel habe aber auch gesagt, dass die Vereinbarung für seinen Abschied weiter stehe.