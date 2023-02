Fußball- : Hainer sieht den FC Bayern in Gremien gut vertreten

Oldenburg Uli Hoeneß fordert mehr Einfluss der Bayern-Verantwortlichen im Fußball. Präsident Herbert Hainer hält dagegen.

„Mittlerweile ist es so, dass wir mit Oliver Kahn und Jan-Christian Dreesen in allen Gremien vertreten sind, in denen wir auch vorher vertreten waren“, sagte Hainer in Oldenburg, wo der 68-Jährige an diesem Wochenende die Basketballer beim Top Four unterstützt.