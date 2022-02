Bundesliga : Hainer: Neuer, Lewandowski, Müller sollen beim FCB bleiben

München Präsident Herbert Hainer hat Vertragsverlängerungen von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller beim FC Bayern München in Aussicht gestellt.

„Ich würde mich freuen, wenn alle drei ihre Karriere beim FC Bayern beenden würden. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es so kommen wird“, sagte Hainer beim TV-Sender Bild. „Die drei wissen, was sie am FC Bayern haben. Wir wissen, was wir an diesen drei Spielern haben. Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche nach München.“