Remis beim SC Freiburg : „Hätte nicht zählen dürfen“: Irreguläres Mainzer Tor

Freiburg Ohne den Ausgleich von Freiburgs Bundesliga-Rekordjoker Nils Petersen und dessen persönlich „krasser Befreiung“ wäre die Aufregung um das irreguläre Mainzer Tor vermutlich größer gewesen.

Noch ein Assistent löst das Problem der Schiedsrichterpatzer in der Fußball-Bundesliga auch nicht - da waren sich der benachteiligte Christian Streich und Profiteur Bo Svensson einig. Selbst mit Videobeweis rutschte das irreguläre Tor des FSV Mainz 05 beim 1:1 (1:0) in Freiburg durch.

„Der VAR hatte den Fokus auf das Handspiel“

Das Problem: Auf ein Abseits von Torschütze Alexander Hack wurde nicht geachtet, der Kölner Videokeller prüfte ein Handspiel. „Man denkt dann immer: Es kann doch nicht sein, dass so was passiert“, sagte Streich: „Aber einem selber sind ja auch schon solche Fehler passiert, und man kann sich nachher nicht erklären, warum. Natürlich steht der Torschütze so, dass man logisch an Abseits denkt“.