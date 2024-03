Bundesliga „Haben jetzt Ergebnisse“: Leipzig fordert Dortmund

„Wir haben jetzt Ergebnisse“, sagte Trainer Marco Rose nach dem ungefährdeten 2:0 gegen Schlusslicht Darmstadt 98. „Die Art und Weise, wie wir Aufgaben annehmen, das gefällt mir und da müssen wir jetzt auf dem Weg weitermachen. Aber für das, was wir spielen, haben wir eigentlich zu wenig Punkte. Wir wollen wieder in die Champions League, also müssen wir gewinnen.“