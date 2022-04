BVB-Torjäger : Haaland trifft wieder vor Bayern-Hit: „Immer besser“

Dortmund Die Champions-League-Quali hat Borussia Dortmund sicher, nun gibt es noch ein Saisonziel: Den FC Bayern nicht nach dem direkten Duell den Titel feiern lassen. Hoffnung macht Torjäger Haaland.

Rose sorgt für Verwunderung

Es scheint jedoch klar, dass der Auftritt am Samstag in München der viertletzte von Haaland im BVB-Trikot sein wird. Und dass es kein Vorspielen für die Bayern ist. Münchens Vorstandschef Oliver Kahn räumte im Sport1-„Doppelpass“ zwar ein, dass man sich mit dem 21-Jährigen beschäftige. Stellte aber auch klar, das Paket aus Ablöse und Gehalt sei „sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Das sind finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellung.“ Also spielt Haaland, dessen Wechsel zu Manchester City sich zu konkretisieren scheint, am Samstag wohl vorerst zum letzten Mal gegen die Bayern. Auch das kann eine Motivation sein.