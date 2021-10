8. Spieltag : Haaland schießt BVB an Spitze: Zwei Tore beim Comeback

Dortmund Gleich bei seiner Rückkehr nach dreiwöchiger Zwangspause trumpft Erling Haaland groß auf - mal wieder. Dank der beiden Treffer des Norwegers beim 3:1 über den FSV Mainz bleibt Borussia Dortmund auf Kurs.

Was für ein Comeback! Nach dem 3:1 (1:0) über den FSV Mainz 05 und dem Sprung von Borussia Dortmund auf Tabellenrang eins genoss Erling Haaland die Ovationen der Fans in vollen Zügen.

Nach dreiwöchiger Zwangspause stahl der von einer Oberschenkelprellung genesene 21 Jahre alte Norweger selbst seinem kongenialen Mitstreiter Reus, der in der 3. Minute mit einem Zaubertor aus 15 Metern in den Torwinkel für das zwischenzeitliche 1:0 gesorgt hatte, die Show. Haalands Elfmetertor (54.) und sein Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) trug dazu bei, dass seine Mannschaft in der Tabelle zumindest für einen Tag zwei Zähler vor dem bisherigen Spitzenreiter FC Bayern München rangiert, der am Sonntag im Ligagipfel beim punktgleichen Verfolger aus Leverkusen vor einer schweren Aufgabe steht.