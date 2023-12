Bundesliga „Guter Junge“: Schulterklopfer für Bayerns Pavlovic

Das Mittelfeldtalent erhielt in der Bayern-Kabine reichlich Anerkennung von seinen prominenten Teamkollegen. „Es gab schon ein paar Schulterklopfer“, verriet er. „Minimal ist immer ein bisschen Nervosität da“, sagte Pavlovic nach seinem erstaunlich abgeklärt wirkenden Auftritt: „Aber dann ist man so in seinem Film, blendet alles andere aus und spielt einfach nur Fußball.“