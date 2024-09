Dortmund gegen Heidenheim Guirassy vor erstem Auftritt, Aufwärtstrend bei Adeyemi

Sahin, der mehrere Wochen auf den verletzten Giovanni Reyna verzichten muss, hat auch in der Defensive personelle Probleme und muss wegen der Gelb-Rot-Sperre von Nico Schlotterbeck in der Dreierkette umstellen. Den Part von Schlotterbeck könnte der in der abgelaufenen Saison häufig enttäuschende Ramy Bensebaini übernehmen und somit zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison kommen. „Er hat schon bewiesen, was er kann. Jetzt hoffen wir, dass er seine Konstanz auch bei Borussia Dortmund reinbekommt“, sagte sein Trainer.