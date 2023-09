6. Spieltag Guirassy-Serie reißt bei Ex-Club - VfB siegt dank Undav

Bei den Kölnern, die am selbst ernannten „Diversity Spieltag“ mit regenbogenfarbener Sponsoren-Aufschrift auf dem Trikot aufliefen, fiel Rechtsverteidiger Benno Schmitz wegen muskulärer Probleme kurzfristig aus. Trainer Steffen Baumgart begann erstmals in dieser Saison mit der Doppelspitze Davie Selke und Steffen Tigges, was durchaus als Signal zu verstehen war. Die Kölner legten extrem offensiv, fast ein bisschen wild los, und Selke verpasste in den ersten vier Minuten einmal mit dem Kopf und einmal mit dem Fuß knapp den Ball in aussichtsreicher Position.