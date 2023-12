Bundesliga Guirassy-Gerüchte lassen Hoeneß vor VfB-Ausklang kalt

Guirassy hat in dieser Saison schon 18 Pflichtspiel-Tore für den VfB erzielt. Sein Vertrag bei den Stuttgartern, die im letzten Spiel vor der Weihnachtspause den FC Augsburg empfangen, läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Eine Ausstiegsklausel soll es Guirassy aber ermöglichen, den Club schon diesen Winter zu verlassen. Bereits seit Wochen ranken sich Wechselgerüchte um den Angreifer, der im Januar mit Guinea am Afrika-Cup in der Elfenbeinküste teilnehmen wird.