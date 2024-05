Bundesliga Guardiola zur Münchner Trainersuche: „Frage der Zeit“

Guardiola hatte die Münchner von 2013 bis 2016 trainiert und war mit dem Club dreimal Meister und zweimal Pokalsieger geworden. Er wünsche dem FC Bayern eine gute Lösung für den vakanten Trainerposten, „weil ich den Verein so sehr liebe“, sagte Guardiola. Seit 2016 trainiert der Spanier Manchester City in der englischen Premier League. Zu Gerüchten und Spekulationen, er selbst könnte den letztjährigen Triple-Sieger in diesem Sommer verlassen und möglicherweise als Coach nach München zurückkehren, äußerte sich Guardiola nicht.