Bundesliga Guardiola schwärmt von Leverkusen-Coach Alonso: „Wow!“

Guardiola war von 2014 bis 2016 Alonsos Trainer bei Bayern München. „Ich hatte unglaubliches Glück, ihn zu coachen“, schwärmte der 53-Jährige, der mit Man City in der letzten Saison die Champions League, die Premier League und den FA Cup gewann. „Er ist so ein intelligenter Spieler. Er war ein unglaublicher Spitzenspieler, sonst hätte er nicht in Liverpool, Madrid und bei Bayern München gespielt.“ Der 42-jährige Alonso habe gute Entscheidungen getroffen. „Und ich freue mich sehr für ihn.“