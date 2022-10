Bundesliga : Großer Name mit Risiko: Warum Leverkusen auf Alonso setzt

Leverkusen Als die erwartete Trennung von Gerardo Seoane verkündet wurde, lieferte Bayer Leverkusen den Nachfolger gleich mit. Xabi Alonso soll die Mannschaft aus der Krise führen. Doch die Lösung birgt Risiken.

Seine erste Prüfung wartet schon an diesem Samstag gegen den FC Schalke. Zuvor wird Alonso am Donnerstagvormittag (11.30 Uhr) in der BayArena vorgestellt. Seine Verpflichtung birgt Chancen, aber Bayer geht auch ein Wagnis ein. Wieso haben sich die Rheinländer für den 40-Jährigen entschieden? Und was sind die Risiken?