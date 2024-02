Bundesliga Großer Motivator: Henriksen soll Mainz 05 vor Abstieg retten

Der Nachfolger von Jan Siewert, der nach drei Monaten und zuletzt elf Spielen ohne Sieg freigestellt wurde, wird am Mittwoch erstmals das Training leiten und steht am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel des Tabellenvorletzten gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) vor seiner ersten Bewährungsprobe. „Die Spieler müssen sich trauen, zu spielen. Wir werden rausgehen und Party machen“, kündigte Henriksen an, der mit dem Erfolgsdruck kein Problem hat: „Das ist Teil des Jobs, keine Angst zu haben. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wir müssen zusammenstehen.“