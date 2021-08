Bundesliga : Großer Mainzer Sieg mitten im Chaos

Mainz Corona-Fälle, Quarantänemaßnahmen, überraschender Coup: Mainz 05 erlebt eine turbulente Woche mit Happy End gegen RB Leipzig.

Nach der spontanen Party in der Fankurve hatten die Anhänger des FSV Mainz 05 noch immer nicht genug. Am Ausgang der modernen Arena warteten sie auf ihre Fußball-Helden, die zuvor in einer absoluten Notbesetzung Titelaspirant RB Leipzig mit 1:0 niedergerungen hatten.