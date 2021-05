Bundesliga : Großeinsatz der Polizei vor Spielen in Köln und Bremen

Großeinsatz der Polizei vor Spielen in Köln und Bremen

Der Mannschaftsbus des 1. FC Köln wird von den Fans mit Pyrotechnik am Stadion begrüßt. Foto: Marius Becker/dpa

Köln Mit einem Großaufgebot ist die Polizei beim Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen Schalke 04 im Einsatz. Beim Eintreffen der Manschaftsbusse hätten einige Fans Pyrotechnik gezündet, sagte ein Sprecher der Polizei.

„Ansonsten kann man aber sagen, dass die Lage jetzt vor Spielbeginn noch ruhig ist.“ Ein Eingreifen der Polizei sei bisher noch nicht nötig gewesen. Wie ein dpa-Reporter beobachtete, waren mehrere Hundert Fans gekommen, um den FC-Bus in Empfang zu nehmen. Auch die Reiterstaffel zeigte demnach vor Ort Präsenz.

Der 1. FC Köln geht als Tabellen-17. in das Spiel gegen Schalke 04. Für den Klassenerhalt benötigen die Kölner einen Sieg. Zudem sind sie darauf angewiesen, dass Werder Bremen und Arminia Bielefeld ihre Spiele nicht gewinnen, um direkt in der Bundesliga zu bleiben.

In der Nähe des Weserstadions standen die Fans teils sehr eng beieinander, jubelten dem Teambus bei der Anfahrt zu und zündeten Pyrotechnik. Die meisten trugen Masken, einige waren aber auch ohne Mund-Nasen-Schutz gekommen. „Das ist ein großes Pfand, das wir haben, dass wir unsere Fans, die Bremer, hinter uns wissen“, sagte Interimstrainer Thomas Schaaf vor der Partie im TV-Sender Sky über die Unterstützung und die „unheimliche Verbundenheit“ der Anhänger. Daraus schöpfe die Mannschaft Kraft und Motivation.

In Berlin begrüßte Union-Präsident Dirk Zingler die Rückkehr von Zuschauern ins heimische Stadion An der Alten Försterei als wichtiges Signal. „Wir fühlen uns wohl damit“, sagte der Vereinschef des Berliner Fußball-Bundesligisten im TV-Sender Sky. 2000 Menschen zu organisieren, sei „nicht der große Aufwand“, sagte Zingler und betonte: „Die Vereine sind gut gerüstet, dass die Menschen wieder zurückkommen.“ Erstmals seit fast sieben Monaten sind zum Saisonabschluss gegen RB Leipzig wieder Fans in der Arena zugelassen. Der Berliner Senat erlaubte bis zu 2000 Personen.