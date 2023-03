Bundesliga : Große Auswahl für Nagelsmann und der Plan mit Mané

München Bis auf Manuel Neuer und Lucas Hernández sind alle Bayern-Profis fit. Das ist gut vor den großen Spielen, muss vom Trainer aber auch gut moderiert und gesteuert werden.

„Wir müssen wahrscheinlich erstmals wieder Spieler herausstreichen aus dem Kader, was wir jetzt eine lange Zeit nicht hatten“, sagte Nagelsmann vor der Dienstreise zum Ligaspiel beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky). „Man muss dann auch mit Spielern sprechen, dass sie gar nicht mit dürfen ins Hotel und ins Stadion.“ Generell sei es aber natürlich „gut, in der heißen Phase nahezu alle Spieler wieder an Bord zu haben“. Eine erste Elf zu finden oder den Kader zusammenzustellen, sei aber für ihn „nicht ganz so leicht“.