Fußball-Bundesliga Gosens verabschiedet sich von Union Berlin und den Fans

Robin Gosens hat sich von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin und seinen Fans verabschiedet. „Das Leben zwingt einen manchmal zu schwierigen Entscheidungen. Den Verein zu verlassen - am letzten Tag des Transferfensters und noch dazu am Spieltag - ist eine solche Entscheidung“, schrieb der 30-Jährige auf Instagram, „aber ich stehe hinter dieser Entscheidung. Die Gründe dafür zu nennen würde nur in einer Rechtfertigung enden. Und das will ich nicht.“