Spendenaktion : Goretzka und Kimmich starten Initiative „We kick Corona“

München Zwei Nationalspieler gehen in der Corana-Krise auf ihre Art „voran“. Die Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich starten die Spendenaktion „We kick Corona“ - und öffnen den eigenen Geldbeutel.

Seine Video-Botschaft eröffnet der in Bochum geborene Profi mit einem „riesengroßen Dankeschön“ an alle, „die aktuell in sozialen Vereinen, sozialen Einrichtungen, Arztpraxen oder Krankenhäusern alles dafür geben, um diese Situation zu meistern. Was ihr leistet, ist wirklich Wahnsinn!“