Bundesliga Goretzka mit Fingerzeig an Nagelsmann: Nehme den Kampf an

Goretzka war für die Testspiele Ende März nicht berücksichtigt worden. Für keinen sei die Tür zu, hatte Nagelsmann anschließend gesagt. In Berlin avancierte der Mittelfeldspieler zum Mann des Abends. Der 29-Jährige traf nicht nur zum wichtigen 1:0, er sprühte vor Spielfreude und war an gleich drei weiteren Toren entscheidend beteiligt. Nahezu überall auf dem Feld war Goretzka zu finden und sorgte mit zahlreichen Sprints in die Tiefe für Freiräume auf den Flügeln.