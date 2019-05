Vom Judas zum Helden : Götze gibt Einblicke in seine Gefühlswelt

Götze gibt Einblicke in seine Gefühlswelt

Mario Götze hat in einem Internetbeitrag Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv.

Dortmund Mario Götze hat in einem Internetbeitrag seine sehr wechselhafte Karriere Revue passieren lassen und Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben.

„Wenn man den Medien zugehört hat, war ich ein Judas, dann ein Held, dann eine Enttäuschung, dann fast raus aus dem Fußball. Und das alles in nur vier Jahren“, schreibt der Offensivstar von Borussia Dortmund in einem am Montag veröffentlichten Beitrag auf dem Portal „The Players' Tribune“.