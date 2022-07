Bundesliga : Gnabry vor Bayern-Verbleib - Neue Offerte für Lewandowski?

München Nun also doch: Nach zähen Verhandlungen soll Nationalspieler Serge Gnabry auch künftig seine Tore für die Bayern schießen. Jubeln wird er dann vermutlich ohne Robert Lewandowski.

Gehaltsvorstellungen als Knackpunkt

Lewandowski-Zukunft weiter offen

Derweil bleibt die Zukunft von Weltfußballer Lewandowski weiterhin offen. Der 33 Jahre alte Pole erschien zwar trotz seines Wechselwunsches zum FC Barcelona auch am Freitag zum Teamtraining an der Säbener Straße, hofft aber Medienberichten zufolge auf eine Einigung beider Vereine noch vor Beginn der Münchner USA-Reise am Montag. Ob der Pole bei der großen Teampräsentation an diesem Samstag in der Allianz Arena mit dabei sein wird, war am Freitag unklar.