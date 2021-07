FC Bayern München : Gnabry nach EM-Frust „wieder heiß auf Fußball“

München Die EM-Enttäuschung hat Serge Gnabry im Urlaub abgeschüttelt. Der Nationalspieler versprüht mit frischer Rasta-Frisur wieder Lust auf Fußball. Das 0:2 gegen Gladbach war nicht weiter schlimm.

Nach den Gladbacher Toren von Hannes Wolf (59. Minute) und Michael Wentzel (76.) bejubelte Gnabry kurz vor Schluss das vermeintliche 1:2. Souverän hatte er nach einem Zuspiel in die Tiefe den Ball an Torwart Tobias Sippel vorbei ins Netz geschossen, stand aber knapp im Abseits. „Schade“, kommentierte er ohne hörbaren Groll.

Wichtiger war an diesem Abend die Spielpraxis. „Es ist am Anfang immer ein bisschen holprig. Die Abläufe sind nicht mehr ganz so drin, wie wenn man voll im Training ist“, berichtete Gnabry, beruhigte aber: „Das wird die nächsten Wochen kommen.“ Ebenso wie der Erfolg für die unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann auch im dritten Testspiel der Vorbereitung sieglosen Bayern. „Wichtig“, betonte Gnabry, sei es gegen die Gladbacher ja erst im Liga-Eröffnungsspiel am 13. August.