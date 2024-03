FC Bayern München Glückwunsch an Bayer - „Ihr sucht Eier, ich den Trainer“

Nach dem Meister-„Glückwunsch“ von Thomas Tuchel an Bayer Leverkusen mit einem süßsauren Lächeln standen für die Bayern-Profis frustrierende Osterfeiertage an. „Eigentlich hat es von der ersten bis letzten Minute an allem gefehlt. Ich hatte nie so das Gefühl, dass wir es unbedingt gewinnen wollen“, sagte der schwer mitgenommene Joshua Kimmich nach dem 0:2 im deutschen Clásico gegen Borussia Dortmund mit alarmierendem Unterton. „Wir haben jetzt zwei Tage frei. Da hat jeder noch mal ein bisschen Zeit, sich Gedanken zu machen.“