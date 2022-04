28. Spieltag : Glücklose Magath-Rückkehr - Hertha verliert in Leverkusen

Glücklose Magath-Rückkehr - Hertha verliert in Leverkusen

Brachte Leverkusen gegen die Hertha in Führung: Lucas Alario. Foto: Marius Becker/dpa

Leverkusen Hoffnungsträger Felix Magath hat bei seinem Comeback als Chefcoach auf der Trainerbank von Hertha BSC gleich einen Rückschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen.

Zwei Wochen nach seinem Debütsieg gegen die TSG Hoffenheim aus dem Homeoffice unterlag der 68-Jährige mit den Berlinern dem Tabellendritten Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:2) und steckt mit seinem Team weiterhin in der Abstiegszone fest.

Die ersatzgeschwächte Bayer-Elf, die zuvor in fünf Pflichtspielen nur einmal gewann, festigte den dritten Tabellenplatz und untermauerte den Anspruch auf die Teilnahme an der Champions League. Vor 23.557 Zuschauern in der BayArena erzielten Lucas Alario (35. Minute) und Karim Bellarabi (40.) die Treffer für Bayer, Vladimir Darida (42.) traf für die Gäste.