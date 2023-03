Bundesliga Glasner sieht keine Formkrise bei der Eintracht

Die Hessen haben seit dem 2:0 gegen Werder Bremen Mitte Februar nicht mehr gewonnen und als Tabellensechster mit 40 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Glasner sieht die Partie gegen die zuletzt zweimal siegreichen Bochumer daher als große Herausforderung. „Es wird wichtig sein, Effizienz an den Tag zu legen. Zuletzt hatten wir klare Chancen, die wir nicht nutzen konnten. Das möchten wir besser machen“, sagte der Österreicher am Mittwoch.