Bundesliga : Glasner schließt Frankfurter Partyurlaub aus

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner hat einen kleinen Urlaub seiner Spieler in der letzten Woche vor dem Bundesliga-Finale ausgeschlossen.

„Dienstag und Mittwoch wird frei sein. Ich möchte aber nicht lesen, dass sie einen Partyausflug machen“, sagte Glasner am Sonntag nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Damit spielte der Österreicher auf einen Kurztrip des FC Bayern ein. Einige Münchner Profis waren jüngst mit zwei freien Tagen nach Ibiza gereist und hatten dafür Kritik hinnehmen müssen.

Frankfurt bestreitet am 18. Mai in Sevilla das Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers. Bei Torhüter Kevin Trapp, der am Sonntag Probleme mit seiner Hand hatte, gab Glasner Entwarnung. „Er hat immer wieder Schmerzen, wenn der Ball aufs Handgelenk kommt. Aber auch er muss die nächsten drei Tage keinen Ball halten. Ich gehe davon aus, dass es nicht Schlimmeres ist“, sagte Glasner. Auch die Auswechslung von Tuta sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.