Bundesliga : Glasner: Eintracht-Fans pushen noch einmal extra

Frankfurt/Main Trainer Oliver Glasner setzt große Hoffnungen in die Rückkehr vieler Fans ins Stadion von Eintracht Frankfurt.

„Eintrachts Heimbilanz während der Geisterspiele war zwar jetzt auch nicht so schlecht, und trotzdem weiß jeder, der hier gespielt hat, dass die Fans noch einmal extra pushen“, sagte der 47 Jahre alte Österreicher der „Sport Bild“ und schob nach: „Und natürlich erhoffst du dir das, gerade dann, wenn es nicht so läuft.“

Die Fans in Frankfurt seien wertvoll wie die Umarmung eines guten Freundes. „Wenn sich die Spieler mal schwertun und ein bisschen hadern, können die Anhänger eine positive Energie entfachen und muntern sie auf. Das setzt schon noch mal was frei, auch den Glauben an sich selbst.“