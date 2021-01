Trainer VfL Wolfsburg : Glasner: Corona-Fehlverhalten ohne sportliche Konsequenzen

Wolfsburg Das Corona-Fehlverhalten mehrerer Spieler wird beim VfL Wolfsburg zumindest keine sportlichen Konsequenzen haben.

„Das hat keine Auswirkungen auf die Aufstellung oder die sportlichen Entscheidungen“, sagte Trainer Oliver Glasner bei der Pressekonferenz zum Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky). „Dass die Spieler in den letzten Runden nicht dabei sein konnten, war für sie schon sehr enttäuschend.“

Die „Bild“ hatte zuvor Details über einen Corona-Verstoß der Profis Maximilian Arnold, Tim Siersleben, Maximilian Philipp und Xaver Schlager am 18. Dezember berichtet und sich dabei auf einen Hinweisgeber berufen. So wie von der Zeitung konkret beschrieben, habe es sich „nicht dargestellt“, teilte der Verein weiter mit, gleichwohl habe es „aber ein Fehlverhalten der Spieler gegeben“. Beim VfL waren zuletzt unter anderem Arnold positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch die drei anderen Spieler mussten sich trotz eines negativen Test vorsorglich in Quarantäne begeben.