Fußball-Transfermarkt : Gladbachs Sportdirektor Eberl für verkürzte Transferperiode

Mönchengladbach Sportchef Max Eberl vom Fußball- Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist für eine kürzere Transferperiode im Sommer.

„Man hat sich schon mal Gedanken gemacht, ob Transferperioden so lange sein müssen“, sagte Eberl und forderte: „Da muss man sich wirklich noch einmal ernsthaft Gedanken machen, ob Transferperioden nicht vielleicht sogar verkürzt werden müssen, klarer gemacht werden müssen. Um nicht so weit reinzureichen in die Wettbewerbe.“

Laut Borussen-Sportchef kommt der Markt aber langsam in Bewegung. „Man merkt, es wird intensiver. Man merkt, die Anfragen werden konkreter. Das Interesse wird größer“, sagte Eberl. Vor allem für Mittelfeldspieler Denis Zakaria mehrten sich die Anfragen. „Es gibt das ein oder andere, was vielleicht konkret wird“, sagte Eberl in Bezug auf den wechselwilligen Schweizer Mittelfeldspieler. „Da muss man abwarten, was die nächsten Tage und Wochen passiert.“ Zakarias Vertrag läuft wie der von Matthias Ginter im kommenden Jahr aus.