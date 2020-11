Ausfall bis Jahresende droht : Gladbachs Hofmann verletzt sich bei Länderspiel

Leipzig Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach hat sich im Testländerspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Tschechien einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der DFB am Tag nach dem 1:0 mit.

Der 28-Jährige reiste am Donnerstag aus dem DFB-Teamhotel in Leipzig ab und könnte seinem Club in Bundesliga und Champions League bis zum Jahresende nicht mehr zur Verfügung stehen.