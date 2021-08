Borussia Mönchengladbach : Gladbachs Abwehrchef Ginter geht von Verbleib aus

Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach darf auf einen Verbleib von Abwehrchef Matthias Ginter hoffen.

Auf die Frage, ob er auch in der zweiten Pokalrunde nach Transferschluss noch für den Fußball-Bundesligisten spiele, antwortete der 27-Jährige in der ARD: „Ich gehe fest davon aus.“ Die Borussia und der frühere Weltmeister Ginter hatten zuvor am Montagabend ihr Pokal-Auftaktmatch mit 1:0 (1:0) bei Traditionsclub 1. FC Kaiserslautern gewonnen.