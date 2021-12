15. Spieltag : Gladbacher bescheren RB-Trainer Tedesco erfolgreiches Debüt

Leipzig RB Leipzig hat seinem neuen Trainer Domenico Tedesco einen Einstand nach Maß beschert und seine Niederlagenserie in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Zugleich vergrößerten die Sachsen mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg die Krise bei Borussia Mönchengladbach.

Leipzig mit Dreierkette und vielen Chancen

Tedesco hatte sich für eine Dreier-Abwehrkette entschieden, in die Willi Orban nach seiner Corona-Erkrankung zurückkehrte. Dadurch war Angelino auf der linken Seite frei für offensivere Aufgaben, die er dankend annahm und zum besten Spieler avancierte. Auch Kevin Kampl hielt sich verstärkt ganz links auf und stellte die Borussen so vor Probleme.

Gladbach bleibt harmlos

Den Borussen merkte man den Knacks an, den die letzten Auftritte und Ergebnisse hinterlassen haben. Unkonzentriert in der Abwehr, völlig harmlos waren sie im Angriff. Nur eine echte Chance durch Nico Elvedi, der an eine Jonas Hofmann-Freistoßflanke nicht präzise genug heran kam, war zu wenig, um die Leipziger in Verlegenheit zu bringen.

In der Folgezeit verflachte die Partie immer mehr. RB wollte nicht mehr tun als nötig, Mönchengladbach konnte nicht. Wenigstens hatten die Gäste noch Sommer im Tor, der die blitzartigen Gegenstöße der Leipziger vereitelte. So hatte Tedesco bei seinem Einstand einen eigentlich geruhsamen Nachmittag, bei dem der Sieg nur in der Schlussphase durch den Anschlusstreffer von Bensebaini kurzzeitig in Gefahr geriet. Doch Nkunku mit einem Kontertor machte alles klar, ehe Henrichs ebenfalls in der Nachspielzeit zum Endstand traf.